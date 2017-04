En el primer trimestre de 2017 trabaja el 39,3 % de la juventud vasca de 16 a 29 años.

28/04/2017

VITORIA-GASTEIZ - En el primer trimestre de 2017, la tasa de actividad de las personas jóvenes en la Comunidad Autónoma del País Vasco es del 48,4 %: 48 de cada 100 chicas y chicos jóvenes vascos de 16 a 29 años trabajan o están disponibles para trabajar y buscan empleo. El Observatorio Vasco de la Juventud del departamento de Empleo y Políticas Sociales del Gobierno Vasco, ha aportado algunos datos sobre la tasas de actividad, ocupación y paro de las personas jóvenes de Euskadi de entre 16 y 29 años. Para ello se basa en datos proporcionados por el Instituto Vasco de Estadística, Eustat, a partir de la Encuesta de Población en Relación con la Actividad (PRA).

La tasa de actividad indica el porcentaje de personas en disposición de trabajar respecto de la población total de la edad considerada. Esto es, se compone de quienes trabajan y de quienes están buscando empleo y se encuentran disponibles para incorporarse a trabajar.

En el primer trimestre de 2017, la tasa de actividad de las personas jóvenes en la Comunidad Autónoma Vasca es del 48,4 %. 48 de cada 100 jóvenes de la de 16 a 29 años están trabajando o están disponibles para trabajar y buscan empleo.

La tasa de actividad de la juventud vasca ha descendido paulatinamente en los últimos años, pasando del 59,2 % de 2006 al 48,4 % a inicios de 2017. A diferencia de la tasa de actividad de la juventud, la tasa de actividad de la población general de 16 y más años ha permanecido más o menos constante en estos años y en este momento es del 56 %.

La tasa de ocupación expresa el porcentaje de personas ocupadas, esto es, trabajando, respecto del total de personas de su misma franja de edad. La tasa de ocupación de las personas jóvenes en la CAV es de 39,3 % en el primer trimestre de 2017: 39 de cada 100 jóvenes de la CAV de 16 a 29 años están trabajando actualmente. La tasa de ocupación ha crecido dos puntos respecto a la media de 2016 y en números absolutos supone que están trabajando actualmente 104.600 jóvenes.

GIPUZKOA ENCABEZA LA TASA DE OCUPACIÓN

La tasa de ocupación es algo más elevada en Gipuzkoa (40,4 %) y menor en Araba/Álava (37,8 %), mientras que la juventud de Bizkaia se sitúa a la par de la media de Euskadi (39,1 %). La ocupación es mayor en el primer trimestre de 2017 entre los hombres jóvenes (41,1 %) que entre las mujeres (37,3 %), lo que rompe la tendencia de los últimos años en los que ellas presentaban mayores tasas de ocupación.

La tasa de paro indica el porcentaje de personas activas -en disposición de trabajar- que no tienen empleo pero se muestran disponibles para trabajar y están buscando trabajo activamente ya que han realizado alguna gestión de búsqueda de empleo en las últimas cuatro semanas; no incluye a estudiantes que no buscan empleo ni a personas incapacitadas que no pueden trabajar.

En el primer trimestre de 2017 la tasa de paro de la juventud de 16 a 29 años ha descendido de forma notable confirmando la tendencia que se inició en 2015. Para el conjunto de la juventud la tasa es del 18,7 % en este primer trimestre lo que supone 24.000 jóvenes.

El paro es superior entre las mujeres. Ellas presentan un 19,7 % de paro frente al 17,8 % de los hombres. Por territorios históricos destaca Gipuzkoa (16,6 %) con una tasa de paro inferior que Bizkaia (19,6 %) o Araba/Álava (20,2 %).

Comparando las tasas de paro juvenil con las cifras de paro de la población general de la CAV se observa que, por primera vez desde hace una década, el paro juvenil no duplica el paro de la población general (11,4 %). En este momento la distancia entre una y otra tasa es de 7 puntos.

Por otro lado, comparando la tasa de paro de la juventud vasca con la de la juventud estatal, se constata que la situación de la juventud del estado es bastante peor que la de la juventud vasca: la tasa de paro juvenil estatal en el cuarto trimestre de 2016, último dato disponible en el INJUVE (Instituto de la Juventud), es de 31,7 %, 13 puntos por encima de la tasa de paro de la juventud de Euskadi en el primer trimestre de 2017.