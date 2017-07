En comparación con el mismo trimestre del año pasado se produce un descenso del paro juvenil de más de siete puntos.

24/07/2017

BILBAO - Basada en la publicación de los datos de la PRA (Encuesta de Población en Relación con la Actividad) correspondientes al segundo trimestre de 2017, el Observatorio Vasco de la Juventud, del departamento de Empleo y Políticas Sociales ha realizado un breve análisis de la situación del desempleo juvenil en Euskadi. En el segundo trimestre de 2017 la tasa de paro de la juventud vasca de 16 a 29 años es del 15,9 %, superior a la tasa de la población general de 16 y más años (11,0 %).

En relación al trimestre anterior la tasa de paro de la juventud ha disminuido casi tres puntos (18,7 % en el primer trimestre de 2017). Y en relación al mismo trimestre del año pasado la tasa ha experimentado un descenso de más de siete puntos, pasando del 23,2 % en el segundo trimestre de 2016 al 15,9 % en el segundo trimestre de 2017.

El descenso de la tasa de paro de la juventud concuerda con el de la tasa de la población general, si bien entre las personas jóvenes el descenso ha sido más acusado. La PRA es elaborada trimestralmente por el Instituto Vasco de Estadística (EUSTAT) y proporciona al Observatorio Vasco de la Juventud datos referidos a la población de 16 a 29 años.

La tasa de paro indica el porcentaje de personas activas -en disposición de trabajar- que no tienen empleo pero se muestran disponibles para trabajar y están buscando trabajo activamente -han realizado alguna gestión de búsqueda de empleo en las últimas cuatro semanas- no incluye a estudiantes que no buscan empleo ni a personas incapacitadas que no pueden trabajar.

Los hombres jóvenes presentan una tasa de paro algo más alta que la de las mujeres (17,1 % y 14,5 %, respectivamente). La tasa de paro juvenil más elevada se registra en Araba/Álava (19,3 %), seguida de la de Bizkaia (17,7 %), mientras que Gipuzkoa presenta la tasa más baja (11,8 %).