Esto supuso un déficit del 2,5% del PIB en 2015, una décima inferior al del año anterior.

26/07/2017

VITORIA-GASTEIZ - En 2015 el déficit de las Administraciones Públicas (Administraciones Vascas, Administración del Estado territorializada y Seguridad Social territorializada) disminuyó un 0,2%, alcanzando los 1.763 millones de euros, según datos elaborados por Eustat. En concreto, las Administraciones Públicas gestionaron unos Recursos no financieros de 24.721 millones de euros en 2015, mientras los Empleos no financieros alcanzaron los 26.484 millones de euros.

La disminución en la necesidad de financiación de las Administraciones Públicas en la C.A. de Euskadi se debió a que los recursos no financieros crecieron ligeramente más que los empleos no financieros; así mientras los recursos se incrementaron un 0,8% respecto a 2014, los empleos no financieros crecieron un 0,7%.

En relación al PIB el déficit supuso el 2,5%, una décima porcentual inferior al del año anterior. Esta evolución es similar a la de los países del entorno. Así, en el conjunto del Estado el déficit disminuyó del 6,0% del PIB en 2014 al 5,1% en 2015 y en el conjunto de la Unión Europea-28, el déficit pasó del 3,0% del PIB en 2014, al 2,4% en 2015.

Dentro de los Recursos no financieros, las partidas más representativas son: las Cotizaciones sociales (32,9% de los recursos), los Impuestos sobre la producción e importaciones (30,2%) y los Impuestos sobre la renta, patrimonio, etc. (25,7%). Respecto al año anterior, fueron estos últimos los que más crecieron, un 1,7%, esto es, 108 millones euros; las Cotizaciones sociales también aumentaron ligeramente respecto a 2014, un 0,5%; los Impuestos sobre la producción e importaciones, en cambio, disminuyeron un 1,4%. En conjunto, los Recursos no financieros aumentaron en 197 millones respecto a 2014.

Los Empleos no financieros se situaron en los 26.484 millones de euros, esto es, 193 millones más que en 2014. La suma de Prestaciones sociales y Transferencias sociales en especie: producción adquirida en el mercado (incluye los conciertos educativos, sanitarios y el gasto farmacéutico), supone el 48,1% del gasto y aumentó en 100 millones respecto al año anterior, esto es, un 0,8 %. La Remuneración de asalariados, que supone el 25,2% del gasto, aumentó un 2,3% y el Consumo intermedio, que supone el 13,9% del gasto, es la partida que mayor incremento registró, un 8,2%. Por otro lado, la Formación bruta de capital, el 4,8% del gasto, disminuyó un 16,3% respecto a 2014, esto es 247 millones.

Desde el punto de vista institucional, en la C.A. de Euskadi, la Administración del Estado Territorializada alcanzó una capacidad de financiación de 644 millones de euros en 2015, un 5,1% mayor que en 2014, y la Seguridad Social Territorializada una necesidad de financiación de 2.031 millones, un 1,4% inferior a 2014.

Por lo que se refiere a las Administraciones Vascas, la necesidad de financiación pasó de los 320 millones en 2014, a los 375 millones en 2015, esto es, el saldo empeoró en 55 millones. El conjunto de entes pertenecientes al Gobierno Vasco redujeron su necesidad de financiación en 198 millones euros, situándose en 439 millones de euros en 2015.

En el conjunto de la Administración foral y municipal de Álava, mejoró el saldo positivo en 11 millones de euros, pasando de saldo negativo de 10 millones en 2014 a un saldo positivo de 1 millón en 2015; en el conjunto de Gipuzkoa, el saldo positivo también mejoró en 43 millones, situándose en una capacidad de financiación de 84 millones en 2015. Por el contrario, en el conjunto de Bizkaia el saldo empeoró: en 2015 se obtuvo un saldo negativo de 22 millones de euros, frente al saldo positivo de 285 millones en 2014.

En la estructura del gasto final de las Administraciones Públicas, la Formación Bruta de Capital sigue disminuyendo su participación en la Demanda Interna Pública; en 2015 es el 9,9% con una disminución de 6,2 puntos porcentuales desde 2011. Por el contrario, el Gasto en Consumo Final, esto es, la suma del gasto de las propias administraciones en la producción de bienes y servicios más la adquisición de bienes y servicios producidos por productores de mercado que se suministran a los hogares (transferencias sociales en especie), aumenta su participación, pasando de ser el 83,8% en 2011 a ser el 90,1% en 2015.