Dos activistas del colectivo Ongi Etorri Errefuxiatuak, Arantza y José, que el pasado año estuvieron en la Caravana a Grecia se suman este año a la que tiene como destino la ciudad autónoma africana.

07/07/2017

VITORIA-GASTEIZ - El próximo 14 de julio partirá de Euskadi, como desde otras comunidades del Estado, la Caravana a Melilla, a donde llegará el día 18, organizada por un centenar de colectivos para denunciar las políticas migratorias y defender los derechos humanos de todas las personas, independientemente de qué lado de la frontera se encuentren.

El pasado año el objetivo final fue Grecia y allí estuvieron Arantza Armentia y José Masa, dos activistas del colectivo Ongi Etorri Errefuxiatuak, que este año se han sumado a la nueva caravana y han respondido al cuestionario de Astekari.

- Esta iniciativa solidaria, ¿con qué respaldo cuenta?, tanto a nivel ciudadano, de representación oficial o de personalidades públicas del mundo del arte, deporte, cultura, política…

Ongi etorri errefuxiatuak es un conjunto de plataformas/colectivos ciudadanos que trabajamos por los derechos de las personas migradas en Euskal Herria. A nivel vasco contamos con muchos apoyos desde el mundo sindical, feminista, pro derechos humanos, ecologista... Pero nuestra idea es la de construir un movimiento dónde todas la voces sean iguales, sin dar prioridad a unas personas sobre otras. Por ello, no hemos buscado el respaldo de personalidades reconocidas, sino construir una conciencia colectiva inspirada en ese mar de fueguitos de Galeano dónde cada persona brilla con luz propia. Esta lógica es extensible a Caravana Abriendo Fronteras. No obstante tras conocerse públicamente la iniciativa han ido surgiendo numerosas voces de apoyo desde todos los ámbitos.

- ¿Cual es la estimación de asistencia desde Araba y Euskadi?. ¿La caravana partirá desde todos los herrialdes?. ¿Hay ya un número de inscritos y previsión total aproximada?

Desde cada herrialde saldrá un autobús. En Euskal Herria nos gustaría llegar a 200 personas. Sabemos que es difícil pero al menos aproximarnos a esta cifra. A nivel de Araba esperamos contar con al menos 30 personas.

- Respecto al respaldo internacional, ¿qué países, grupos, colectivos o personalidades internacionales participan o respaldan la caravana?

En nuestra anterior Caravana, cuando fuimos a Grecia, contamos con una coordinación a nivel europeo. En esta ocasión la iniciativa será a nivel del Estado español. No obstante, hay colectivos europeos pendientes de lo que hagamos en Melilla y con ganas de organizar próximas caravanas.

- Aparte del acto público de reivindicación la plataforma, ¿se va a realizar alguna petición formal a las autoridades del Estado o de la UE con respecto a la situación de los refugiados, las políticas migratorias o la legislación sobre acogida?

Desgraciadamente, tanto el Gobierno español como la Comisión Europea destacan por su cerrazón y por su incapacidad para escuchar las demandas de una sociedad que quiere acoger y que quiere situar los derechos de las personas en un primer plano. El año pasado, con Caravana a Grecia, intentamos abrir canales oficiales para que nuestras demandas fuesen escuchadas. Pero, nos cerraron todas las puertas. Incluso, después de muchas presiones, la embajada española en Grecia accedió a reunirse con la caravana. Pero, nos recibieron en la calle sin ninguna actitud de escucha, fue una clara falta de respeto a las personas que conformamos esta iniciativa y a las organizaciones que hay detrás. Con relación a Euskadi existe una voluntad formal de compromiso por parte del Ararteko para apoyar y trasladar a las diferentes instituciones nuestras denuncias y peticiones.

- ¿Cómo valoran las políticas de acogida del Estado con respecto a Euskadi?

La política de acogida del Estado español es inexistente, ni siquiera ha cumplido los míseros cupos acordados en el marco europeo. No está acorde con los tratados internacionales de los que es signatario el Estado español. Por ello, podemos decir alto y fuerte que el Gobierno español vulnera los derechos humanos de manera flagrante. El Gobierno vasco se encuentra en una postura muy cómoda, afirmado que la competencia sobre acogida está en manos del Gobierno central. Con la negociación de un corredor humanitario parecen dar por terminada su actuación. El problema fundamental es el lugar que ocupa la política de acogida y migratoria en general dentro de las agendas políticas. Cuando oímos hablar de negociaciones, entre ejecutivos o entre PNV y PP, nunca hemos escuchado que las 60.000 personas que se encuentran varadas en los Balcanes o que las vulneraciones de DDHH en las fronteras formen parte de estas negociaciones.

- ¿Qué carácter tendrán los diversos actos convocados en las diferentes ciudades, como performance, lectura de documentos, rueda de prensa, etc?

Hay actos de todo tipo: manifestaciones, cadenas humanas, talleres de formación, iniciativas enfocadas a convivir y escuchar de primera mano testimonios de las personas migradas... Pero la más importante es la idea que une todos estos actos; queremos gritar alto y claro que todos los derechos son para todas las personas o no van a ser para ninguna. Sabemos perfectamente que dentro de la globalización capitalista no hay sitio para los derechos humanos. Lo que hoy está pasando al otro lado de la frontera mañana puede pasar en nuestro entorno más cercano. Por ello, nuestra lucha está contextualizada en un marco internacionalista; no hacemos distinción entre las personas de un lado y del otro de la frontera. Todas nos enfrentamos a un desafío común; superar un sistema político económico que no reconoce ni los derechos de las personas, ni los de la tierra.

- Siendo el destino Melilla, ¿cuál será el acto más importante de esta caravana, se desarrollará en la propia ciudad, que carácter tendrá?

En Melilla pretendemos denunciar la situación de los menores no acompañados, hay unos cien niños y niñas viviendo en la calle. Queremos visibilizar la situación de explotación laboral de las trabajadoras transfronterizas mujeres que todos los días pasan desde Marruecos a Melilla para acarrear bultos de mercancías o para trabajar en los cuidados. Pretendemos visibilizar las devoluciones sumarias, a todas luces ilegales, y la violencia sistemática que acompaña a las fronteras europeas.

Calendario Caravana a Melilla.jpeg (783 Kb)